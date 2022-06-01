Ettevõtete kataloog
KAR Global
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

KAR Global Palgad

KAR Global palga vahemik varieerub $73,365 kogu kompensatsioonis aastas Infotehnoloog madalamas otsas kuni $225,120 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt KAR Global. Viimati uuendatud: 8/23/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $115K
Tootehaldusr
Median $96.4K
Andmeteadlane
$101K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Infotehnoloog
$73.4K
Toote disainer
$116K
Tarkvaraarenduse juht
$225K
Tehniline programmijuht
$141K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

Kõrgeima palgaga roll KAR Global on Tarkvaraarenduse juht at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $225,120. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
KAR Global mediaan aastane kogukompensatsioon on $115,000.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti KAR Global jaoks

Seotud ettevõtted

  • Ogilvy
  • Attain
  • Technomics
  • Digital Asset
  • Transfix
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid