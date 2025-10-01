Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in New York City Area kogusumma ettevõttes Justworks on $193K year kohta. Vaata ettevõtte Justworks kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
5%
AASTA 1
15%
AASTA 2
40%
AASTA 3
40%
AASTA 4
Justworks ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
5% õigused omandatakse 1st-AASTA (5.00% aastas)
15% õigused omandatakse 2nd-AASTA (1.25% igakuiselt)
40% õigused omandatakse 3rd-AASTA (3.33% igakuiselt)
40% õigused omandatakse 4th-AASTA (3.33% igakuiselt)
Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.
10%
AASTA 1
30%
AASTA 2
30%
AASTA 3
30%
AASTA 4
Kaasatud ametinimetusedLisa uus ametinimi