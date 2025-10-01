Ettevõtete kataloog
Justworks
Justworks Tootejuht Palgad kohas New York City Area

Mediaanne Tootejuht tasupaketi in New York City Area kogusumma ettevõttes Justworks on $200K year kohta. Vaata ettevõtte Justworks kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Mediaan pakk
company icon
Justworks
Product Manager
New York, NY
Kokku aastas
$200K
Tase
Senior Products Manager
Põhipalk
$185K
Stock (/yr)
$15K
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
7 Aastat
Millised on karjääritasemed Justworks?

$160K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

5%

AASTA 1

15%

AASTA 2

40%

AASTA 3

40%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Justworks ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 5% õigused omandatakse 1st-AASTA (5.00% aastas)

  • 15% õigused omandatakse 2nd-AASTA (1.25% igakuiselt)

  • 40% õigused omandatakse 3rd-AASTA (3.33% igakuiselt)

  • 40% õigused omandatakse 4th-AASTA (3.33% igakuiselt)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

AASTA 1

30%

AASTA 2

30%

AASTA 3

30%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Justworks ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 10% õigused omandatakse 1st-AASTA (10.00% aastas)

  • 30% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.50% igakuiselt)

  • 30% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.50% igakuiselt)

  • 30% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.50% igakuiselt)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



KKK

Kõrgeima palgaga Tootejuht ametikoha palgapakett ettevõttes Justworks in New York City Area on aastase kogutasuga $250,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Justworks Tootejuht ametikoha keskmine aastane kogutasu in New York City Area on $160,000.

