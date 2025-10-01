Tarkvaraarendaja tasu in San Francisco Bay Area ettevõttes Johnson & Johnson ulatub $197K year kohta taseme 24 puhul kuni $265K year kohta taseme 30 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in San Francisco Bay Area kogusumma on $190K. Vaata ettevõtte Johnson & Johnson kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
23
$ --
$ --
$ --
$ --
24
$197K
$178K
$5K
$14K
25
$ --
$ --
$ --
$ --
26
$206K
$179K
$13.2K
$14K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Kaasatud ametinimetusedLisa uus ametinimi