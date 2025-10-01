Tarkvaraarendaja kogutasu in Ireland ettevõttes Johnson & Johnson on €73.4K year kohta taseme 24 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Ireland kogusumma on €74.1K. Vaata ettevõtte Johnson & Johnson kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
23
€ --
€ --
€ --
€ --
24
€73.4K
€70.9K
€0
€2.5K
25
€ --
€ --
€ --
€ --
26
€ --
€ --
€ --
€ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
