Ettevõtete kataloog
Joby Aviation
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Joby Aviation Palgad

Joby Aviation palk ulatub $109,450 kogutasus aastas Värbaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $308,450 Programmi Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Joby Aviation. Viimati uuendatud: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Tarkvaraarendaja
Median $175K

Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener

Mehaanika Insener
Median $175K
Riistvara Insener
Median $155K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Kosmose Insener
$298K
Andmeteadlane
$220K
Elektriinsener
$127K
Turundus
$255K
Arst
$131K
Toote Disainer
$199K
Programmi Juht
$308K
Värbaja
$109K
Küberturbe Analüütik
$109K
Tehnilise Programmi Juht
$152K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Joby Aviation on Programmi Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $308,450. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Joby Aviation keskmine aastane kogutasu on $175,000.

Esiletõstetud töökohad

    Joby Aviation jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Teradata
  • Root Insurance
  • KBR
  • ManTech
  • Delta Air Lines
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/joby-aviation/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.