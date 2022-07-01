Ettevõtete kataloog
Issuu
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Issuu Palgad

Issuu palk ulatub $45,768 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $112,295 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Issuu. Viimati uuendatud: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Tarkvaraarendaja
$45.8K
Tarkvaraarenduse Juht
$112K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Issuu on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $112,295. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Issuu keskmine aastane kogutasu on $79,031.

Esiletõstetud töökohad

    Issuu jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Dropbox
  • Square
  • Amazon
  • Google
  • Lyft
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/issuu/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.