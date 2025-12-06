Ettevõtete kataloog
IPE Global
IPE Global Õigusosakond Palgad

Keskmine Õigusosakond kogutasu in India ettevõttes IPE Global ulatub ₹311K kuni ₹442K year kohta. Vaata ettevõtte IPE Global kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/6/2025

Keskmine Kogutasu

$4K - $4.8K
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$3.5K$4K$4.8K$5K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Kõrgeima palgaga Õigusosakond ametikoha palgapakett ettevõttes IPE Global in India on aastase kogutasuga ₹441,846. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte IPE Global Õigusosakond ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹311,214.

