Mobiili tarkvarainsener tasu in United States ettevõttes Intuit ulatub $149K year kohta taseme Software Engineer 2 puhul kuni $332K year kohta taseme Staff Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $163K. Vaata ettevõtte Intuit kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/12/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$149K
$106K
$36.7K
$6.7K
Senior Software Engineer
$288K
$180K
$70K
$38.3K
Staff Software Engineer
$332K
$214K
$100K
$18K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
Palku ei leitud
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Intuit ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)