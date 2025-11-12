Ettevõtete kataloog
Intuit
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Masinõppe insener

  • San Francisco Bay Area

Intuit Masinõppe insener Palgad kohas San Francisco Bay Area

Masinõppe insener tasu in San Francisco Bay Area ettevõttes Intuit ulatub $204K year kohta taseme Software Engineer 2 puhul kuni $454K year kohta taseme Senior Staff Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in San Francisco Bay Area kogusumma on $320K. Vaata ettevõtte Intuit kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/12/2025

Keskmine Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
Software Engineer 1
(Algajate Tase)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$204K
$161K
$33K
$10K
Senior Software Engineer
$254K
$189K
$49.2K
$16.3K
Staff Software Engineer
$356K
$225K
$83.8K
$47.5K
Vaata 4 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Intuit ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Masinõppe insener ametikoha palgapakett ettevõttes Intuit in San Francisco Bay Area on aastase kogutasuga $472,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Intuit Masinõppe insener ametikoha keskmine aastane kogutasu in San Francisco Bay Area on $335,000.

Esiletõstetud töökohad

    Intuit jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Google
  • Amazon
  • Apple
  • Microsoft
  • PayPal
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid