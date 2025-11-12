Ettevõtete kataloog
Intuit
Intuit Full-Stack tarkvarainsener Palgad kohas Greater Toronto Area

Full-Stack tarkvarainsener tasu in Greater Toronto Area ettevõttes Intuit ulatub CA$113K year kohta taseme Software Engineer 1 puhul kuni CA$280K year kohta taseme Staff Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Toronto Area kogusumma on CA$162K. Vaata ettevõtte Intuit kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/12/2025

Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
Software Engineer 1
(Algajate Tase)
CA$113K
CA$100K
CA$9.8K
CA$3.3K
Software Engineer 2
CA$149K
CA$123K
CA$20.4K
CA$6K
Senior Software Engineer
CA$222K
CA$159K
CA$45.4K
CA$17.8K
Staff Software Engineer
CA$280K
CA$163K
CA$83.2K
CA$33.7K
Vaata 4 Rohkem Tasemeid
Viimased Palgaandmed
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Intuit ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel.

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Full-Stack tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Intuit in Greater Toronto Area on aastase kogutasuga CA$280,287. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Intuit Full-Stack tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Toronto Area on CA$168,785.

