Full-Stack tarkvarainsener tasu in Greater San Diego Area ettevõttes Intuit ulatub $147K year kohta taseme Software Engineer 1 puhul kuni $423K year kohta taseme Senior Staff Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater San Diego Area kogusumma on $205K. Vaata ettevõtte Intuit kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/12/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
Software Engineer 1
$147K
$119K
$19.4K
$8.8K
Software Engineer 2
$193K
$147K
$35.3K
$10.4K
Senior Software Engineer
$235K
$163K
$51.5K
$20.8K
Staff Software Engineer
$337K
$191K
$107K
$39.2K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Intuit ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)