Backend tarkvarainsener tasu in United States ettevõttes Intuit ulatub $147K year kohta taseme Software Engineer 1 puhul kuni $550K year kohta taseme Architect puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $265K. Vaata ettevõtte Intuit kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/12/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
Software Engineer 1
$147K
$122K
$14.9K
$9.6K
Software Engineer 2
$197K
$152K
$32.8K
$12.5K
Senior Software Engineer
$257K
$178K
$63.7K
$14.7K
Staff Software Engineer
$351K
$212K
$110K
$28.8K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Intuit ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)