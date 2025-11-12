Ettevõtete kataloog
Intuit Backend tarkvarainsener Palgad kohas Israel

Backend tarkvarainsener tasu in Israel ettevõttes Intuit ulatub ₪478K year kohta taseme Software Engineer 2 puhul kuni ₪435K year kohta taseme Senior Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Israel kogusumma on ₪476K. Vaata ettevõtte Intuit kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/12/2025

Keskmine Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
Software Engineer 1
(Algajate Tase)
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Software Engineer 2
₪478K
₪376K
₪63.3K
₪38.8K
Senior Software Engineer
₪435K
₪280K
₪100K
₪54.2K
Staff Software Engineer
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Block logo
+₪197K
Robinhood logo
+₪302K
Stripe logo
+₪67.9K
Datadog logo
+₪119K
Verily logo
+₪74.7K
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Intuit ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga Backend tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Intuit in Israel on aastase kogutasuga ₪710,957. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Intuit Backend tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Israel on ₪411,471.

