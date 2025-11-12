Ettevõtete kataloog
Intuit
Intuit Kandidaatide otsija Palgad

Mediaanne Kandidaatide otsija tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Intuit on $200K year kohta. Vaata ettevõtte Intuit kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/12/2025

Mediaan pakk
company icon
Intuit
Technical Recruiter
San Francisco, CA
Kokku aastas
$200K
Tase
Principal Recruiter
Põhipalk
$200K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
4 Aastat
Aastat kogemust
15 Aastat
Millised on karjääritasemed Intuit?
Viimased Palgaandmed
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Intuit ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga Kandidaatide otsija ametikoha palgapakett ettevõttes Intuit in United States on aastase kogutasuga $255,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Intuit Kandidaatide otsija ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $161,000.

