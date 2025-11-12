Ettevõtete kataloog
Intuit
  • Toote Disainer

  • UX disainer

  • Israel

Intuit UX disainer Palgad kohas Israel

Mediaanne UX disainer tasupaketi in Israel kogusumma ettevõttes Intuit on ₪620K year kohta. Vaata ettevõtte Intuit kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/12/2025

Mediaan pakk
Intuit
Product Designer
Kokku aastas
₪620K
Tase
Staff Product Designer
Põhipalk
₪464K
Stock (/yr)
₪92K
Boonus
₪64.4K
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
13 Aastat
Millised on karjääritasemed Intuit?
Block logo
+₪197K
Robinhood logo
+₪302K
Stripe logo
+₪67.9K
Datadog logo
+₪119K
Verily logo
+₪74.7K
Viimased Palgaandmed
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Intuit ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga UX disainer ametikoha palgapakett ettevõttes Intuit in Israel on aastase kogutasuga ₪765,793. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Intuit UX disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in Israel on ₪534,745.

