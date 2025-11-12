Ettevõtete kataloog
Intuit
Intuit Toote turunduse juht Palgad kohas United States

Mediaanne Toote turunduse juht tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Intuit on $186K year kohta. Vaata ettevõtte Intuit kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/12/2025

Mediaan pakk
company icon
Intuit
Product Marketing Manager
San Diego, CA
Kokku aastas
$186K
Tase
M1
Põhipalk
$133K
Stock (/yr)
$40K
Boonus
$13K
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
10 Aastat
Millised on karjääritasemed Intuit?
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Intuit ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga Toote turunduse juht ametikoha palgapakett ettevõttes Intuit in United States on aastase kogutasuga $229,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Intuit Toote turunduse juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $169,000.

