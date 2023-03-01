Ettevõtete kataloog
Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo Palgad

Intesa Sanpaolo palga vahemik varieerub $15,558 kogu kompensatsioonis aastas Finantsanalüütik madalamas otsas kuni $93,254 Lahendusarhitekt kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Intesa Sanpaolo. Viimati uuendatud: 8/13/2025

Tarkvaraarendaja
Median $47.7K

Backend tarkvara insener

Finantsanalüütik
$15.6K
Personaliosakond
$81.1K

Projektijuht
$85.7K
Küberturvalisuse analüütik
$80.1K
Lahendusarhitekt
$93.3K
Tehniline kirjutaja
$39.8K
KKK

The highest paying role reported at Intesa Sanpaolo is Lahendusarhitekt at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $93,254. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Intesa Sanpaolo is $80,056.

