Ettevõtete kataloog
International SOS
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

International SOS Palgad

International SOS palk ulatub $70,614 kogutasus aastas Andmeteadlane ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $150,000 Müük ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest International SOS. Viimati uuendatud: 9/5/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Müük
Median $150K
Andmeteadlane
$70.6K
Infotehnoloog (IT)
$94.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Programmijuht
$74.6K
Projektijuht
$127K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

The highest paying role reported at International SOS is Müük with a yearly total compensation of $150,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at International SOS is $94,063.

Esiletõstetud töökohad

    International SOS jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Coinbase
  • Stripe
  • Apple
  • Flipkart
  • Amazon
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid