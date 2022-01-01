Ettevõtete kataloog
Interactive Brokers
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Interactive Brokers Palgad

Interactive Brokers palk ulatub $11,558 kogutasus aastas Infotehnoloog (IT) ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $400,000 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Interactive Brokers. Viimati uuendatud: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Tarkvaraarendaja
L2 $160K
L3 $192K
L4 $205K
L5 $285K
L6 $352K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Küberturbe Analüütik
Median $280K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $400K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

68 30
68 30
Ärioperatsioonid
$109K
Andmeanalüütik
$116K
Andmeteadlane
$132K
Personaliosakond
$85.4K
Infotehnoloog (IT)
$11.6K
Õigusosakond
$106K
Turundus
$106K
Toote Disainer
$174K
Toote Juht
$99.5K
Projekti Juht
$189K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


Õiguste omandamise graafik

10%

AASTA 1

15%

AASTA 2

15%

AASTA 3

15%

AASTA 4

15%

AASTA 5

15%

AASTA 6

15%

AASTA 7

Aktsia tüüp
RSU

Interactive Brokers ettevõttes kuuluvad RSUs 7-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 10% õigused omandatakse 1st-AASTA (10.00% aastas)

  • 15% õigused omandatakse 2nd-AASTA (15.00% aastas)

  • 15% õigused omandatakse 3rd-AASTA (15.00% aastas)

  • 15% õigused omandatakse 4th-AASTA (15.00% aastas)

  • 15% õigused omandatakse 5th-AASTA (15.00% aastas)

  • 15% õigused omandatakse 6th-AASTA (15.00% aastas)

  • 15% õigused omandatakse 7th-AASTA (15.00% aastas)

On küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja palju muud.

Külasta kohe!

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Interactive Brokers on Tarkvaraarenduse Juht aastase kogutasuga $400,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Interactive Brokers keskmine aastane kogutasu on $160,026.

Esiletõstetud töökohad

    Interactive Brokers jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Robinhood
  • PJT Partners
  • Affirm
  • Upstart
  • Virtu Financial
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/interactive-brokers/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.