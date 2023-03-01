Ettevõtete kataloog
Interac
Interac Palgad

Interac palga vahemik varieerub $54,953 kogu kompensatsioonis aastas Infotehnoloog madalamas otsas kuni $100,269 Küberturvalisuse analüütik kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Interac. Viimati uuendatud: 8/10/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $87.1K
Tootehaldusr
Median $60K
Andmeteadlane
$65.4K

Infotehnoloog
$55K
Programmijuht
$81.1K
Küberturvalisuse analüütik
$100K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Interac on Küberturvalisuse analüütik at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $100,269. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Interac mediaan aastane kogukompensatsioon on $73,280.

Muud ressursid