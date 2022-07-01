Ettevõtete kataloog
IntelyCare
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

IntelyCare Palgad

IntelyCare palga vahemik varieerub $100,500 kogu kompensatsioonis aastas Andmeteadlane madalamas otsas kuni $197,010 Andmeteaduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt IntelyCare. Viimati uuendatud: 8/10/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $148K
Andmeteaduse juht
$197K
Andmeteadlane
$101K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Toote disaini juht
$182K
Tootehaldusr
$116K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

IntelyCare에서 보고된 최고 급여 직무는 Andmeteaduse juht at the Common Range Average level이며, 연간 총 보상은 $197,010입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
IntelyCare에서 보고된 연간 총 보상 중간값은 $148,000입니다.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti IntelyCare jaoks

Seotud ettevõtted

  • Coinbase
  • Microsoft
  • Uber
  • Spotify
  • Lyft
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid