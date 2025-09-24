Ettevõtete kataloog
Intelligent Audit
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

Intelligent Audit Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Intelligent Audit on $135K year kohta. Vaata ettevõtte Intelligent Audit kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/24/2025

Mediaan pakk
company icon
Intelligent Audit
Senior Software Engineer
Tampa, FL
Kokku aastas
$135K
Tase
L5
Põhipalk
$135K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
14 Aastat
Millised on karjääritasemed Intelligent Audit?

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

The highest paying salary package reported for a Tarkvaraarendaja at Intelligent Audit in United States sits at a yearly total compensation of $135,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Intelligent Audit for the Tarkvaraarendaja role in United States is $135,000.

Esiletõstetud töökohad

    Intelligent Audit jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Roblox
  • Dropbox
  • Snap
  • Apple
  • LinkedIn
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid