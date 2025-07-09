Ettevõtete kataloog
Intellias
Intellias Palgad

Intellias palga vahemik varieerub $15,288 kogu kompensatsioonis aastas Turundus madalamas otsas kuni $95,574 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas.

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $60K

Backend tarkvara insener

Ärianalüütik
$65.8K
Andmeanalüütik
$35K

Riistvara insener
$63.6K
Infotehnoloog
$77.6K
Turundus
$15.3K
Projektijuht
$46.8K
Tarkvaraarenduse juht
$95.6K
Lahendusarhitekt
$82.3K
Tehniline programmijuht
$67.3K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Intellias on Tarkvaraarenduse juht at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $95,574. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Intellias mediaan aastane kogukompensatsioon on $64,683.

Muud ressursid