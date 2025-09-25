Ettevõtete kataloog
Intact Financial Corporation Andmeteadlane Palgad

Mediaanne Andmeteadlane tasupaketi in Canada kogusumma ettevõttes Intact Financial Corporation on CA$114K year kohta. Vaata ettevõtte Intact Financial Corporation kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/25/2025

Mediaan pakk
company icon
Intact Financial Corporation
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
Kokku aastas
CA$114K
Tase
L3
Põhipalk
CA$104K
Stock (/yr)
CA$0
Boonus
CA$9.8K
Aastat ettevõttes
4 Aastat
Aastat kogemust
4 Aastat
Millised on karjääritasemed Intact Financial Corporation?

CA$225K

KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes Intact Financial Corporation in Canada on aastase kogutasuga CA$163,384. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Intact Financial Corporation Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$118,599.

