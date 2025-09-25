Ettevõtete kataloog
Intact Financial Corporation
Intact Financial Corporation Andmeteaduse Juht Palgad

Mediaanne Andmeteaduse Juht tasupaketi in Canada kogusumma ettevõttes Intact Financial Corporation on CA$178K year kohta. Vaata ettevõtte Intact Financial Corporation kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/25/2025

Mediaan pakk
company icon
Intact Financial Corporation
Data Science Manager
Montreal, QC, Canada
Kokku aastas
CA$178K
Tase
-
Põhipalk
CA$155K
Stock (/yr)
CA$0
Boonus
CA$22.7K
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
16 Aastat
Millised on karjääritasemed Intact Financial Corporation?

CA$225K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt CA$42.2K+ (mõnikord CA$422K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Panusta

KKK

Esiletõstetud töökohad

    Intact Financial Corporation jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

