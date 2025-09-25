Tootejuht tasu in United States ettevõttes Instacart ulatub $160K year kohta taseme L3 puhul kuni $553K year kohta taseme L9 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $338K. Vaata ettevõtte Instacart kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/25/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L3
$160K
$132K
$28.4K
$0
L4
$206K
$170K
$32.3K
$3.9K
L5
$349K
$205K
$144K
$0
L6
$389K
$212K
$172K
$6.1K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Instacart ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)
50%
AASTA 1
50%
AASTA 2
Instacart ettevõttes kuuluvad RSUs 2-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
50% õigused omandatakse 1st-AASTA (50.00% aastas)
50% õigused omandatakse 2nd-AASTA (12.50% kvartaliti)