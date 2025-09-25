Ettevõtete kataloog
Keskmine Toote Disaini Juht kogutasu in Canada ettevõttes Instacart ulatub CA$163K kuni CA$237K year kohta. Vaata ettevõtte Instacart kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/25/2025

Keskmine Kogutasu

CA$187K - CA$213K
Canada
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
CA$163KCA$187KCA$213KCA$237K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

CA$226K

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Instacart ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

50%

AASTA 1

50%

AASTA 2

Aktsia tüüp
RSU

Instacart ettevõttes kuuluvad RSUs 2-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 50% õigused omandatakse 1st-AASTA (50.00% aastas)

  • 50% õigused omandatakse 2nd-AASTA (12.50% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga Toote Disaini Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Instacart in Canada on aastase kogutasuga CA$237,105. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Instacart Toote Disaini Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$162,758.

