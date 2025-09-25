Keskmine Partnerite Juht kogutasu in United States ettevõttes Instacart ulatub $233K kuni $318K year kohta. Vaata ettevõtte Instacart kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/25/2025
Keskmine Kogutasu
Instacart ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)
Instacart ettevõttes kuuluvad RSUs 2-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
50% õigused omandatakse 1st-AASTA (50.00% aastas)
50% õigused omandatakse 2nd-AASTA (12.50% kvartaliti)