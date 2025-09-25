Ettevõtete kataloog
Keskmine Turundusoperatsioonid kogutasu in United States ettevõttes Instacart ulatub $165K kuni $235K year kohta. Vaata ettevõtte Instacart kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/25/2025

Keskmine Kogutasu

$189K - $221K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$165K$189K$221K$235K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

$160K

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Instacart ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

50%

AASTA 1

50%

AASTA 2

Aktsia tüüp
RSU

Instacart ettevõttes kuuluvad RSUs 2-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 50% õigused omandatakse 1st-AASTA (50.00% aastas)

  • 50% õigused omandatakse 2nd-AASTA (12.50% kvartaliti)



KKK

Най-високоплатеният пакет за Turundusoperatsioonid в Instacart in United States е с годишно общо възнаграждение от $235,170. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Instacart за позицията Turundusoperatsioonid in United States е $164,820.

