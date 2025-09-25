Ettevõtete kataloog
Instacart
Instacart Äri Arendus Palgad

Äri Arendus kogutasu in United States ettevõttes Instacart on $196K year kohta taseme L7 puhul. Vaata ettevõtte Instacart kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/25/2025

Keskmine Kogutasu

$223K - $259K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$197K$223K$259K$286K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L3
Business Development 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Business Development 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Business Development 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Senior Business Development 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Instacart ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

50%

AASTA 1

50%

AASTA 2

Aktsia tüüp
RSU

Instacart ettevõttes kuuluvad RSUs 2-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 50% õigused omandatakse 1st-AASTA (50.00% aastas)

  • 50% õigused omandatakse 2nd-AASTA (12.50% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga Äri Arendus ametikoha palgapakett ettevõttes Instacart in United States on aastase kogutasuga $285,600. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Instacart Äri Arendus ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $196,800.

