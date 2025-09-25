Ettevõtete kataloog
Instacart
Instacart Ärioperatsioonid Palgad

Keskmine Ärioperatsioonid kogutasu ettevõttes Instacart ulatub $366K kuni $512K year kohta.

Keskmine Kogutasu

$396K - $460K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$366K$396K$460K$512K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

$160K

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Instacart ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

50%

AASTA 1

50%

AASTA 2

Aktsia tüüp
RSU

Instacart ettevõttes kuuluvad RSUs 2-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 50% õigused omandatakse 1st-AASTA (50.00% aastas)

  • 50% õigused omandatakse 2nd-AASTA (12.50% kvartaliti)



KKK

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Ärioperatsioonid hos Instacart ligger på en årlig totalkompensasjon på $511,700. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Instacart for Ärioperatsioonid rollen er $365,500.

Esiletõstetud töökohad

    Instacart jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

