Raamatupidaja kogutasu in United States ettevõttes Instacart on $133K year kohta taseme L4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $143K. Vaata ettevõtte Instacart kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/25/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$133K
$128K
$5.1K
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Vaata 3 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Instacart ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

50%

AASTA 1

50%

AASTA 2

Aktsia tüüp
RSU

Instacart ettevõttes kuuluvad RSUs 2-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 50% õigused omandatakse 1st-AASTA (50.00% aastas)

  • 50% õigused omandatakse 2nd-AASTA (12.50% kvartaliti)



Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Technical Accountant

KKK

Kõrgeima palgaga Raamatupidaja ametikoha palgapakett ettevõttes Instacart in United States on aastase kogutasuga $188,700. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Instacart Raamatupidaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $137,500.

