Ettevõtete kataloog
Innovaccer
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Innovaccer Palgad

Innovaccer palk ulatub $9,325 kogutasus aastas Andmeanalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $260,100 Toote Disaini Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Innovaccer. Viimati uuendatud: 9/6/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Software Engineer 1 $15K
Software Engineer 2 $38.3K

Backend tarkvarainsener

Andmeteadlane
Median $17.5K
Tootejuht
Median $55.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Tarkvaraarenduse Juht
Median $67.7K
Andmeanalüütik
Median $9.3K
Toote Disainer
Median $21.6K
Andmeteaduse Juht
$70.8K
Infotehnoloog (IT)
$77.7K
Juhtimiskonsultant
$16.5K
Turundusoperatsioonid
$11.8K
Toote Disaini Juht
$260K
Müük
$11.8K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Innovaccer là Toote Disaini Juht at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $260,100. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Innovaccer là $21,561.

Esiletõstetud töökohad

    Innovaccer jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • LeverX
  • Andela
  • Arcesium
  • Zoho
  • Whatfix
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid