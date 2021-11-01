Ettevõtete kataloog
INNOLUX
INNOLUX Palgad

INNOLUX palk ulatub $23,852 kogutasus aastas Toote Disainer ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $39,308 Projektijuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest INNOLUX. Viimati uuendatud: 9/14/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $25.9K
Mehaanikinsener
$36.1K
Toote Disainer
$23.9K

Projektijuht
$39.3K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes INNOLUX on Projektijuht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $39,308. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte INNOLUX keskmine aastane kogutasu on $30,980.

