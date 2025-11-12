Ettevõtete kataloog
InMobi
  • Andmete arhitekt

InMobi Andmete arhitekt Palgad

Keskmine Andmete arhitekt kogutasu in India ettevõttes InMobi ulatub ₹3.57M kuni ₹4.89M year kohta. Vaata ettevõtte InMobi kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/12/2025

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

InMobi ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (1.19% perioodi kohta)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Andmete arhitekt ametikoha palgapakett ettevõttes InMobi in India on aastase kogutasuga ₹12,983,232. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte InMobi Andmete arhitekt ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹5,477,583.

