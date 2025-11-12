Ettevõtete kataloog
  • Backend tarkvarainsener

InMobi Backend tarkvarainsener Palgad

Backend tarkvarainsener tasu in India ettevõttes InMobi ulatub ₹2.45M year kohta taseme SDE I puhul kuni ₹5.6M year kohta taseme SDE III puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in India kogusumma on ₹3.01M. Vaata ettevõtte InMobi kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/12/2025

Keskmine Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
SDE I
(Algajate Tase)
₹2.4M
₹2.17M
₹104K
₹125K
SDE II
₹3.39M
₹3.29M
₹0
₹105K
SDE III
₹5.6M
₹4.92M
₹681K
₹0
SDE IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Viimased Palgaandmed
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

InMobi ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (1.19% perioodi kohta)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Backend tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes InMobi in India on aastase kogutasuga ₹10,391,020. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte InMobi Backend tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹3,011,076.

