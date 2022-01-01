Ettevõtete kataloog
Inmar
Inmar Palgad

Inmar palga vahemik varieerub $79,600 kogu kompensatsioonis aastas Personaliosakond madalamas otsas kuni $224,400 Turundus kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Inmar. Viimati uuendatud: 8/19/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $109K
Andmeteaduse juht
$188K
Andmeteadlane
$110K

Finantsanalüütik
$86.7K
Personaliosakond
$79.6K
Turundus
$224K
Tootehaldusr
$147K
Müük
$124K
Tarkvaraarenduse juht
$159K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Inmar on Turundus at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $224,400. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Inmar mediaan aastane kogukompensatsioon on $124,375.

