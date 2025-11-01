Ettevõtete kataloog
Ingram Micro
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

Ingram Micro Tarkvaraarendaja Palgad

Tarkvaraarendaja tasu in India ettevõttes Ingram Micro ulatub ₹925K year kohta taseme Software Engineer II puhul kuni ₹1.65M year kohta taseme Senior Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in India kogusumma on ₹1.11M. Vaata ettevõtte Ingram Micro kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/1/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Associate Software Engineer
(Algajate Tase)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Vaata 2 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Panusta
Millised on karjääritasemed Ingram Micro?

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Ingram Micro in India on aastase kogutasuga ₹1,650,438. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Ingram Micro Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹728,800.

Esiletõstetud töökohad

    Ingram Micro jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Red Hat
  • Rackspace
  • A10 Networks
  • NETSCOUT
  • Domo
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid