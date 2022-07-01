Ettevõtete kataloog
Infront X Palgad

Infront X palga vahemik varieerub $43,512 kogu kompensatsioonis aastas Projektijuht madalamas otsas kuni $181,090 Tootehaldusr kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Infront X. Viimati uuendatud: 8/12/2025

$160K

Tootehaldusr
$181K
Projektijuht
$43.5K
Tarkvaraarendaja
$92.8K

Tehniline programmijuht
$161K
KKK

The highest paying role reported at Infront X is Tootehaldusr at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $181,090. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Infront X is $126,793.

Muud ressursid