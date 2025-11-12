Ettevõtete kataloog
Infosys
Infosys Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener Palgad kohas Pune Metropolitan Region

Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener tasu in Pune Metropolitan Region ettevõttes Infosys ulatub ₹550K year kohta taseme JL3B puhul kuni ₹1.49M year kohta taseme JL5 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Pune Metropolitan Region kogusumma on ₹882K. Vaata ettevõtte Infosys kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/12/2025

Keskmine Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
JL3B
Systems Engineer(Algajate Tase)
₹550K
₹543K
₹6.5K
₹0
JL3A
Senior Systems Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL4
Technology Analyst
₹798K
₹795K
₹3K
₹0
JL5
Technology Lead
₹1.49M
₹1.49M
₹0
₹0
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Infosys ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Infosys in Pune Metropolitan Region on aastase kogutasuga ₹1,650,757. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Infosys Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Pune Metropolitan Region on ₹881,842.

