Infosys
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Full-Stack tarkvarainsener

  • United States

Infosys Full-Stack tarkvarainsener Palgad kohas United States

Full-Stack tarkvarainsener tasu in United States ettevõttes Infosys ulatub $64.4K year kohta taseme JL3B puhul kuni $149K year kohta taseme JL6A puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $100K. Vaata ettevõtte Infosys kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/12/2025

Keskmine Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
JL3B
Systems Engineer(Algajate Tase)
$64.4K
$64.4K
$0
$0
JL3A
Senior Systems Engineer
$92.6K
$88.3K
$4.3K
$0
JL4
Technology Analyst
$88.5K
$88.5K
$0
$0
JL5
Technology Lead
$99.9K
$99.3K
$22
$607
Vaata 2 Rohkem Tasemeid
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Infosys ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Full-Stack tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Infosys in United States on aastase kogutasuga $148,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Infosys Full-Stack tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $100,000.

