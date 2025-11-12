Backend tarkvarainsener tasu in United States ettevõttes Infosys ulatub $71.2K year kohta taseme JL3B puhul kuni $125K year kohta taseme JL6B puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $85K. Vaata ettevõtte Infosys kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/12/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
JL3B
$71.2K
$71.2K
$0
$0
JL3A
$81.3K
$81.3K
$0
$0
JL4
$88.9K
$88.6K
$0
$357
JL5
$113K
$113K
$0
$0
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Infosys ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)