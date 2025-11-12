Ettevõtete kataloog
Infosys
Infosys Backend tarkvarainsener Palgad kohas Canada

Backend tarkvarainsener tasu in Canada ettevõttes Infosys ulatub CA$90.4K year kohta taseme JL3B puhul kuni CA$104K year kohta taseme JL5 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Canada kogusumma on CA$101K. Vaata ettevõtte Infosys kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/12/2025

Keskmine Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
JL3B
Systems Engineer(Algajate Tase)
CA$90.4K
CA$90.4K
CA$0
CA$0
JL3A
Senior Systems Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL4
Technology Analyst
CA$86.1K
CA$86.1K
CA$0
CA$0
JL5
Technology Lead
CA$104K
CA$104K
CA$420
CA$0
Block logo
+CA$81.2K
Robinhood logo
+CA$125K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$49K
Verily logo
+CA$30.8K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Infosys ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Backend tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Infosys in Canada on aastase kogutasuga CA$109,459. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Infosys Backend tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$100,792.

Seotud ettevõtted

  • Mindtree
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Tata Consultancy Services
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

