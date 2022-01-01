Ettevõtete kataloog
Infostretch
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

Infostretch Palgad

Infostretch palga vahemik varieerub $118,000 kogu kompensatsioonis aastas Tarkvaraarendaja madalamas otsas kuni $169,150 Toote disaini juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Infostretch. Viimati uuendatud: 8/11/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $118K
Infotehnoloog
$136K
Toote disaini juht
$169K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

Kõrgeima palgaga roll Infostretch on Toote disaini juht at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $169,150. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Infostretch mediaan aastane kogukompensatsioon on $135,675.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti Infostretch jaoks

Seotud ettevõtted

  • Laserfiche
  • Spireon
  • Genesys
  • Avanade
  • SAS Software
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid