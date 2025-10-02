Tarkvaraarendaja kogutasu in Sri Lanka ettevõttes Infor on LKR 2.78M year kohta taseme Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Sri Lanka kogusumma on LKR 3.18M. Vaata ettevõtte Infor kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Associate Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Software Engineer
LKR 2.78M
LKR 2.7M
LKR 18.5K
LKR 59.7K
Senior Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Team Lead Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
