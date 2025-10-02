Tarkvaraarendaja kogutasu in Czech Republic ettevõttes Infor on CZK 1.25M year kohta taseme Senior Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Czech Republic kogusumma on CZK 1.31M. Vaata ettevõtte Infor kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Associate Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.25M
CZK 1.25M
CZK 0
CZK 0
Team Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***