Tarkvaraarendaja tasu in Canada ettevõttes Infor ulatub CA$93.1K year kohta taseme Associate Software Engineer puhul kuni CA$165K year kohta taseme Principal Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Canada kogusumma on CA$103K. Vaata ettevõtte Infor kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Associate Software Engineer
CA$93.1K
CA$93.1K
CA$0
CA$0
Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Team Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
