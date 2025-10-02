Tarkvaraarendaja tasu in Atlanta Area ettevõttes Infor ulatub $99.8K year kohta taseme Software Engineer puhul kuni $131K year kohta taseme Senior Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Atlanta Area kogusumma on $90K. Vaata ettevõtte Infor kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$99.8K
$99.8K
$0
$0
Senior Software Engineer
$131K
$131K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
