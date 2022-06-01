Ettevõtete kataloog
Info-Tech Research Group
Info-Tech Research Group Palgad

Info-Tech Research Group palga vahemik varieerub $31,990 kogu kompensatsioonis aastas Tarkvaraarendaja madalamas otsas kuni $119,710 Müük kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Info-Tech Research Group. Viimati uuendatud: 8/11/2025

$160K

Projektijuht
Median $102K
Juhtimiskonsultant
$61.7K
Müük
$120K

Tarkvaraarendaja
$32K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Info-Tech Research Group on Müük at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $119,710. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Info-Tech Research Group mediaan aastane kogukompensatsioon on $81,643.

